Aurevoir le couple qui a alimenté la presse people pendant plusieurs mois avec leur idylle. Entre Maria Mobil et Jonathan Morrisson, il semble que le point de non-retour soit véritablement atteint.

Rumeur encore ? Pas pour cette fois puisque les désormais « ex-tourtereaux » ont eux-mêmes apporté des précisions sur leur situation actuelle. Et même s’ils nous ont habitués à des retournements de situation les plus insoupçonnés, il semble que le rideau de la rupture est pour de bon tiré.

Le couple du “footballeur” ivoirien Jonathan Morrison avec la belle Maria Mobil n’est plus. Certaines publications de cette dernière avaient déjà mis la puce à l’oreille aux plus attentifs et les dernières informations ne font que confirmer la thèse de la rupture.

Jonathan Morrison qui semble avoir essayé de recoller les bribes de leur relation a lamentablement échoué cette mission. Fatigué, l’homme a décidé de s’en tenir à ce qui semblerait être une volonté de la Jolie Amina du clip d’Ariel Sheney. Voici sa version des faits :

” J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à une telle personne” fait-il savoir. Avant d’expliquer : “Vendredi tu lui donnes 5 milles dollars cash juste pour ses petits besoins, Samedi tu l’envoies au Mall elle choisit une montre et une chaussure VERSACE, tu lui offres par amour. Et Dimanche après une dispute ELLE appelle la police contre toi. “

Mais ce qui a fini d’emporter le reste d’estime que le jeune chagriné a pour son ex, c’est qu’elle ne s’est pas arrêtée qu’à ça. “Elle a fait croire à la police que j’étais un danger pour la société jusqu’au jour d’aujourd’hui la police n’a pas de preuves contre moi mais chaque fois qu’ils voient ma voiture, ils m’arrêtent pour fouiller. “ ajoute-t-il avant de prétendre que ” un jour je vois des vidéos Live FACEBOOK, INSTAGRAM où on me traite de voleur.”

Si cette relation s’avère être un coup dur pour lui, Jonathan ne fait pas le vœu que l’un de ses frères tombe dans ” le piège” de Maria. “Il y a beaucoup d’autres choses qui se sont passées… Si je veux expliquer elle perdra tous ses abonnés. Alors je vais éviter de révéler son vrai visage. Contentez-vous de ce qu’elle vous présente. “, résume-t-il.



La bimbo togolaise a aussi fait part de ses regrets quant à la médiatisation excessive de leur relation et a sous-entendu que Jonathan Morrison aurait profité de sa célébrité pour se faire un nom. « Personne ne sait avec qui j’étais avant lui. Il est ma troisième relation. Il m’affichait sur les réseaux sociaux pour des likes », a-t-elle déclaré.

Plus d’une fois, les deux “ex-tourtereaux” ont joué de sales tours aux médias en simulant leur rupture. Cela dans le but de toujours maintenir le buzz autour de leurs personnes. Les internautes accueillent cette fois la nouvelle avec des pincettes.

