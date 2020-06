Un politicien ghanéen membre du parti au pouvoir le New Patriotic Party (NPP), Bernard Antwi Boasiako, a déclaré qu’il aime le NPP plus que sa femme.

Bernard Antwi Boasiako, très populaire dans les cercles politiques sous le nom de President Wontumi, s’exprimait sur Wontumi TV, et a affirmé qu’il aime le New Patriotic Party plus que sa femme.

« J’adore le NPP, j’aime encore plus le NPP plus que ma femme, oui j’aime le NPP plus que ma femme. Le NPP est dans mon sang », a déclaré le président Wontumi.

Le politicien a indiqué qu’il est arrivé là où il est actuellement parce qu’il avait servi au fil des ans.

Il a également appelé tous les candidats gagnants des primaires parlementaires du NPP qui viennent de se terminer à appeler et à rendre visite aux aspirants perdants car il pense que cela favoriserait l’unité du parti avant les élections de décembre.