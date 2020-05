Le 11 mai prochain, chaque Français devra pouvoir se procurer un masque “grand public”. C’est ce qu’avait annoncé le président de la République Emmanuel Macron, le 13 avril dernier, lors de son allocution télévisée. Le confinement est pour le moment prolongé jusqu’au 11 mai prochain (au moins). Et tandis que le déconfinement s’organise – les écoles sont censée rouvrir “progressivement” pour permettre aux parents de retourner au travail – la pénurie de masque doit encore être comblée…

De côté des célébrités, on est déjà bien équipé, de l’autre côté de l’Atlantique. La plupart des stars de notre diaporama sont en Californie, l’État américain le plus peuplé. Et tandis que l’épidémie explose à New York (côte est), sur la côte ouest, le confinement strict a été demandé aux 40 millions d’habitants le 19 mars dernier. Sans surprise, pendant un mois, les paparazzi ont reconnu quelques people, en promenade autour de leur domicile. On a notamment aperçu Laeticia Hallyday, Ben Affleck et pleins d’autres que vous tenterez d’identifier (voir ci-dessus, et on ne triche pas).

Rappelons que le pays le plus violemment touché par le Covid-19 est désormais les États-Unis, avec un dernier bilan ce 24 avril à près de 50000 morts, et près de 870000 personnes infectées par le coronavirus. La France enregistre de son côté 21586 décès causés par le coronavirus…

Heureusement, selon Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, qui s’est exprimée dans Les Echos, dès le 4 mai, tous les Français pourront se procurer un masque…

Cette porte-parole assure en effet : “Nous avons initié une filière de fabrication de masques grand public en textile, le plus souvent lavables et réutilisables”, a-t-elle confié. Et d’ajouter : “Ces masques, fabriqués en France et à l’étranger, offrent un haut niveau de protection et répondent aux spécifications de l’Afnor et des autorités de santé”.

On apprend ainsi que “La production a atteint plus de 10 millions de masques la semaine dernière et l’approvisionnement, par la production française et les importations, va s’accroître rapidement, pour dépasser 25 millions de masques lavables par semaine fin avril”. En attendant ce moment, restez toujours chez vous.

