Anta Sarr et Marième Ndiaye, deux voisines habitant dans le même appartement où elles se partagent une cuisine et une toilette, se sont affrontées.

Sur l’origine de leur différend, un manque d’urbanité de Anta Sarr qui n’aurait pas salué sa voisine au lendemain de la Tabaski. Et durant toute la journée celle-ci ne lui a pas adressé la parole. Insistant pour savoir l’origine de cette mésentente, la dame Anta Sarr a ignoré sa voisine.

Anta Sarr et sa fille du nom de Ndeye Astou vont s’attaquer à Marième Ndiaye au moment où elle rentrait dans les toilettes. Elle passe alors un sale quart-d’heure. « J’étais incapable de me défendre. Ma jambe droite et mon nez sont cassés. N’eut été l’intervention des voisins qui sont venus me secourir, mes blessures seraient plus graves », raconte la victime.

Après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, Anta Sarr va accuser la victime de s’être désengagée de la tâche de nettoiement de l’appartement; ce qui le rendait sale. Très remontée, elle a préféré en venir aux mains pour régler ce différend.

Cet article Jambe droite et nez cassés : Anta Sarr et sa fille tabassent leur colocataire est apparu en premier sur Sunubuzz.