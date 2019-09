L’Ong islamique Jamra n’a pas attendu longtemps pour arborer son bâton de pèlerin pour jouer les médiations entre les familles religieuses « lésées » et les membres du comité de pilotage de l’ »histoire générale du Sénégal » dont le professeur Iba Der Thiam.

Selon le journal l’AS, Mame Mactar Guèye confirme avoir été mandaté par le Pr Iba Der Thiam pour soumettre à l’appréciation du secrétaire particulier et cousin du Khalife général des Layénes, Serigne Moussa Guèye Laye, des fac-similés de l’HGS (Tome III – Volume 1/A).

Ces derniers portent sur la séquence temporelle de l’année 1817 à 1914, où la vie de Seydina Limamou Laye y est synthétisée de la 268ème à la 275ème page de l’ouvrage. Jamra a ainsi transmis au Comité dirigé par le Pr Iba Der Thiam les observations de la communauté, relatives, entre autres, à la date de l’incarnation physique (naissance) de Seydina Limamou Laye, venu au monde terrestre en 1843.Jamra encourage ainsi le Comité de Pilotage de HGS à persévérer dans cette posture d’ouverture au dialogue. Et de continuer à réserver un accueil bienveillant à toutes les observations et amendements constructifs formulés par des personnes-ressources.

Senegal7