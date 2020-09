« Je Le Mets Au Défi Et Je L’invite À L’Onas Lundi », Lansana Sakho, DG De L’Onas, Répond À Ousmane Sonko

Lors de son direct sur les réseaux sociaux après les inondations de la semaine dernière, Ousmane Sonko avait fait des révélations sur les 765 milliards du Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI). d’après le leader de Pastef, seuls 48 milliards de F CFA (sur les 750 prévus) ont été dépensés.

Ce que réfute le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Lansana Gagny Sakho. Il met même au défi Ousmane Sonko et l’invite à venir à l’Onas pour lui montrer comment l’argent a été dépensé. « Il se trompe dans ses chiffres. Je mets au défi Ousmane Sonko. S’il le désire, je l’invite à l’Onas lundi, pour lui montrer, pièce par pièce, l’ensemble des montants qui ont été dépensés uniquement à l’Onas (80 milliards)”, déclare Lansana Sakho sur Iradio dans l’émission le Jury Du Dimanche.

Le coup de maître que préparent l’Apr et Me Djibril War contre Ousmane SonkoSélectionné pour vous :

Le coup de « maître » que préparent l’Apr et Me Djibril War contre Ousmane Sonko

Pour le Dg de l’Onas, quand le pays est dans une tourmente de ce genre, il faut savoir laisser tomber la politique et être objectif, en plus d’aller chercher l’information là où elle est avant de parler aux populations.

Partage







Qu'en pensez-vous? Super 0 Joyeux 0 J'aime 0 Insatisfait 0 Fou 0