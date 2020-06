Sommaire

Je trouve que mon s**e est moche et cela me complexe. Mes petites lèvres sont hypertrophiques… En fait, elles sont plus grandes que mes grandes lèvres. Dois-je envisager une intervention ? demande Sandrine, 34 ans, célibataire. La Dre Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue (hôpital Cochin, Paris) répond.

Pour huit femmes sur dix environ, les petites lèvres dépassent des grandes. De plus, elles sont toujours asymétriques, avec une petite lèvre qui peut mesurer plusieurs centimètres de plus que l’autre. Lors de l’excitation sexuelle, les petites lèvres gonflent car elles contiennent des éléments érectiles, formant alors une sorte d’entonnoir, le vestibule. Cette zone sert de guide au s**e masculin : il l’aide lors de la pénétration.

Les petites lèvres sont aussi des zones érogènes importantes car elles contiennent les bulbes du clitoris, qui sont très riches en corpuscules de volupté, des petits capteurs de plaisir. Posséder des petites lèvres relativement grandes n’est donc nullement un handicap s****l, bien au contraire.

A quoi servent les petites lèvres ?

Il existe en Afrique des régions où les femmes apprennent à masser leurs petites lèvres et à tirer dessus pour les allonger, afin de les rendre plus belles et plus érotiques. Et les hommes apprennent à les caresser et à les masser.

La difficulté vient en grande partie de l’idée fausse que l’on se fait de ces petites lèvres. C’est le cas de beaucoup de femmes en France, qui trouvent laids ces bouts de peau tout recroquevillés. Nombre de femmes se demandent en effet à quoi servent les petites lèvres. D’ailleurs, plus d’une femme sur trois n’a jamais vraiment observé son intimité. En fait, pendant l’amour, elles se déplissent totalement pour former ce joli entonnoir rosé, souvent comparé à un coquillage, qu’est le vestibule en état d’excitation sexuelle.

Quels sont les risques de l’opération ?

Il est vraiment dommage d’agresser par la chirurgie des organes voués au plaisir et ce pour un idéal esthétique souvent aberrant et sans intérêt. De plus, en coupant dans la chair, on sectionne des nerfs, et on diminue d’autant la sensibilité érotique de cette zone. On se prive donc d’une partie de son plaisir naturel.

Techniquement, il reste cependant possible d’opérer ces petites lèvres afin d’en changer la forme. Les chirurgiens sérieux ne le font que chez les femmes qui sont réellement gênées physiquement à la marche par des frottements tant leurs petites lèvres sont hypertrophiées. Pour avoir un avis sérieux, il faut consulter un gynécologue obstétricien. En sachant que cette intervention comporte un risque : une diminution plus ou moins prononcée des sensations de plaisir.

Et si, au lieu de critiquer votre anatomie, vous appreniez à l’aimer, à la chouchouter, à l’explorer avec votre partenaire et à apprécier le plaisir qu’elle vous donne ? Vous pourriez découvrir des zones érogènes délaissées sur ces petites lèvres qui ne vous complexeront ensuite plus de la même manière.

