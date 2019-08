IGFM – Samba Sine alias Kouthia est attristé par la mort d’Amath Dansokho. IL a décidé de ne plus l’imiter dans ses émissions.

«Je voulais tout le temps qu’Amath Dansokho occupe l’actualité pour pouvoir l’imiter. Déjà sa façon de parler le Wolof était comique. Je le mettais souvent en scène avec Abdoulaye Wade parce que tout le monde savait que les deux hommes ne s’entendaient pas toujours. C’est comme s’ils étaient des cousins. Je viens de perdre un des éléments de mon répertoire. Amath Dansokho éprouvait une grande fierté quand je l’imitais.

Il m’a une fois dit : ‘’Monsieur Sine, tu es en train de faire ma promotion.’’ Je n’aurai plus la possibilité de l’imiter à travers mes émissions. Nous échangions souvent au téléphone. Lorsque je suis allé en prison pour rendre visite à Karim Wade, il m’avait dit ceci : ‘’C’est le personnage d’Amath Dansokho dans ton émission qui me fait plus rire.’’ Parce que c’est mon père. Même Abdoulaye Wade lors de notre dernière rencontre, m’avait dit : ‘’Quand tu me mets en mal avec Amath Dansokho dans ton émission, ça me fait rire. Parce qu’on était toujours comme ça.’’»