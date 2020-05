“Je n’étais pas chaud pour reprendre TPMP, car c’est une émission d’humeur et je ne voulais pas abîmer la marque avec une version au rabais, sans public”, a lancé Cyril Hanouna dans les colonnes du Parisien, en kiosques lundi 18 mai. En effet, il y a une semaine, la France se déconfinait après deux mois durant lesquels, la population a dû rester à la maison.

Si des programmes ont repris, comme les 12 coups de midi (sans public bien sûr), l’animateur a proposé C que du kif sur C8.

Concernant Touche pas à mon poste, les fans devront attendre le mois de septembre prochain. “Dès qu’on le pourra, TPMP reviendra”, a-t-il expliqué à nos confrères. “On a fini la saison avec 1,3 million de téléspectateurs, au bout de dix ans de directs tous les soirs. Cette longévité, c’est incroyable !”. Baba a poursuivi en disant : “Il y aura aussi La grosse rigolade en gros prime time récurrent de C8. Balance ton post sera là également”.

De bonnes nouvelles pour lesquelles il faudra patienter…

Le retour d’À prendre ou à laisser

À partir du 18 mai prochain dès 20h15, il sera aux commandes d’A prendre ou à laisser. Du lundi au jeudi et en direct, le présentateur va ressusciter le célèbre jeu initialement animé par Arthur sur TF1 de 2004 à 2010, avant d’être repris par Julien Courbet de 2014 à 2015 sur C8.

“C’est un concept que je connais bien car je l’ai déjà un peu pratiqué avec les ‘boîboîtes’ dans Touche pas à mon poste (…)En tout cas, je suis comme un fou à l’idée de prendre place sur le plateau. De plus, je sens déjà un véritable engouement des téléspectateurs à l’idée de retrouver le jeu”, confiait-il à Télé-Loisirs. “Le plateau est assez grand pour accueillir les 24 candidats espacés à plus d’un mètre. Moi aussi j’ai des marques au sol pour ne pas être trop proche des candidats et je ne pourrais évidemment pas être tactile avec eux”, a-t-il assuré.

Avec la règle des 100 kilomètres, le programme a dû s’adapter par rapport à ce facteur : “Côté candidats, ils habitent tous en Ile-de-France mais seront originaires des régions qu’ils représenteront”.

