Lors d’une interview accordée à Nigerian Tribune, la star du cinéma, connue sous le nom d’Omo VC a déclaré que sortir avec un homme marié ou devenir une quatrième épouse ne lui pose aucun problème.

«LE MARIAGE EST UN SUJET DÉLICAT QUE J’ABORDE TOUJOURS AVEC PRUDENCE PARCE QU’IL TRAVERSE LES DIFFÉRENTES CONFESSIONS ET IMPLIQUE DIFFÉRENTS TYPES DE PERSONNES AYANT DES INTÉRÊTS PERSONNELS DIFFÉRENTS. CEPENDANT, EN TANT QUE MUSULMANE, MA RELIGION PERMET À UN HOMME D’ÉPOUSER PLUS D’UNE FEMME, AVEC DES EXPLICATIONS CLAIRES SUR LE FAIT QU’UN TEL HOMME DOIT CRÉER UN ÉQUILIBRE AU SEIN DE LA FAMILLE.

SI UN HOMME N’A PAS LA CAPACITÉ FINANCIÈRE, MENTALE, PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE D’ÉPOUSER PLUS D’UNE FEMME, IL NE DOIT PAS ÊTRE POLYGAME. JE N’AI CEPENDANT AUCUN PROBLÈME AVEC LA POLYGAMIE TANT QUE LES PARTIES CONCERNÉES S’EN OCCUPENT ET SE RESPECTENT MUTUELLEMENT.

PERSONNELLEMENT, J’AIME PLUS LES HOMMES MARIÉS QUE LES CÉLIBATAIRES PARCE QUE JE N’AI JAMAIS EU DE CHANCE AVEC LES CÉLIBATAIRES. IL SE PEUT QUE JE FINISSE PAR ÊTRE LA DEUXIÈME, LA TROISIÈME OU MÊME LA QUATRIÈME ÉPOUSE, CELA NE ME DÉRANGE PAS TANT QUE JE SUIS HEUREUSE.»