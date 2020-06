La légende de la NBA, Michael Jordan, a publié une déclaration exprimant son chagrin et son indignation face à la mort de George Floyd, l’homme noir qui a été tué par un policier blanc à Minneapolis.

Floyd est décédé lundi dernier à Minneapolis après que l’agente de police blanche Derek Chauvin se soit agenouillée au cou pendant plusieurs minutes alors qu’il plaidait qu’il ne pouvait pas respirer, un incident qui a déclenché de violentes manifestations à l’échelle nationale.

Vendredi, Chauvin a été accusé vendredi de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour la mort de Floyd.

Dans la déclaration publiée dimanche soir, Michael Jordan, six fois champion de la NBA et propriétaire des Charlotte Hornets, a déclaré qu’il comprenait l’indignation suscitée par la mort de Floyd et a admis qu’il était profondément attristé et en colère contre la situation.

Il a également révélé qu’il se tenait aux côtés de ceux qui dénonçaient le «racisme et la violence enracinés envers les personnes de couleur» aux États-Unis.

“Je suis profondément attristé, vraiment peiné et tout simplement en colère”, a déclaré Michael Jordan, un membre du Temple de la renommée de la NBA. «Je vois et je ressens la douleur, l’indignation et la frustration de chacun.



“Je soutiens ceux qui dénoncent le racisme et la violence enracinés envers les personnes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez.



“Je n’ai pas les réponses, mais nos voix collectives montrent la force et l’incapacité à être divisées par les autres. Nous devons nous écouter les uns les autres, faire preuve de compassion et d’empathie, et ne jamais tourner le dos à une brutalité insensée. Nous devons continuer à pacifier manifestations contre l’injustice et exiger des comptes.

«Notre voix unifiée doit faire pression sur nos dirigeants pour qu’ils changent nos lois, sinon nous devons utiliser notre vote pour créer un changement systémique. Chacun de nous doit faire partie de la solution, et nous devons travailler ensemble pour garantir la justice pour tout.

“Mon cœur va à la famille de George Floyd et aux innombrables autres personnes dont la vie a été brutalement et insensément prise par des actes de racisme et d’injustice.”

