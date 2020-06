Une envie de renouveau de la part de RMC ?

L’information a fait l’effet d’un bombe mercredi dans le milieu des médias. Jean-Jacques Bourdin quitte la matinale de RMC qu’il animait depuis juin 2001 et qui portait d’ailleurs son nom “Bourdin direct”. C’est Le Parisien qui en a fait l’annonce précisant au passage que le journaliste devrait conserver son interview politique de 08h30, diffusée conjointement sur BFMTV. Pour le remplacer, le nom d’Apolline de Malherbe, visage bien connu de BFMTV , circule déjà. Spécialiste des médias, le journaliste François Quairel a analysé ce départ dans “Morandini Live”. “Jean-Jacques Bourdin était le spécialiste de la libre antenne, il a popularisé à grande échelle ce qu’est une libre antenne, ce qu’est une radio ouverte. Pendant 19 ans, il a tenu cette matinale”, indique-t-il dans un premier temps.

Pour quelles raisons Jean-Jacques Bourdin quitterait la matinale de RMC ? “RMC veut donner un nouveau souffle parce que la radio a connu sa plus base audience depuis dix ans et on sent bien qu’il y a une relance qui est souhaitée”, avance François Quairel sur Cnews et Non Stop People. “Jean-Jacques Bourdin a peut-être décidé lui-même de passer la main, il va se concentrer sur l’interview politique de 08H30 qui est un grand carrefour d’audience”, ajoute le journaliste dans “Morandini Live”. “On a remarqué que l’antenne de RMC était très peu féminine depuis le départ de Brigitte Lahaie. Il semble qu’Apolline de Malherbe, qui était son joker, puisse prendre sa place”, indique-t-il également.

Le Parisien révèle par ailleurs que cette décision de quitter la matinale de RMC serait le fruit de mois de négociations entre Jean-Jacques Bourdin et les dirigeants du groupe. Le journaliste souhaiterait pleinement se consacrer à son interview politique à deux ans de l’élection présidentielle. Pour l’instant ni RMC ni Jean-Jacques Bourdin n’ont commenté la divulgation de cette information.

Par Non Stop People TV