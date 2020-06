Il était aussi fan de Johnny Hallyday

C’est par une photo que Michael Jones, proche de Jean-Jacques Goldman , a annoncé la disparition de Claude Le Péron. “C’était la fine équipe, mais le bassiste a été transféré vers le ciel, bon vent Claude tu vas nous manquer” écrit le chanteur et guitariste mercredi 24 juin sur son compte Twitter. Claude Le Péron avait 72 ans, il avait accompagné Laurent Voulzy, Alain Souchon puis Jean-Jacques Goldman pendant plusieurs années. Le chanteur préféré des Français rencontre le bassiste en 1983 lors de l’émission “Champs-Elysées”. Cette année marque le début de leur collaboration. Claude Le Péron s’était même confié en 2003 pour le site Jean-Jacques Goldman.net sur les tournées partagées avec le chanteur.

“Il y en a qui disent qu’on est dans l’ombre. Moi je ne trouve pas. On est plutôt dans sa lumière. C’est lui qui nous éclabousse un petit peu (…) On sait qu’à chaque fois, il va y avoir un truc extraordinaire. On a vraiment envie d’y aller ! Si on ne fait pas, on sait qu’on va passer à côté d’un truc énorme ! On n’a même pas à l’idée de ne pas faire une tournée Goldman” racontait le bassiste. Claude Le Péron a notamment participé à la basse sur les titres “Je te donne” et “Peur de rien blues”. Nantais d’adoption et fan de Johnny Hallyday, il avait également joué trois fois sur scène pour le rockeur, idole de plusieurs générations. “Dès le début des années 60, je le voyais à la télévision et je l’imitais devant un miroir. C’était le héros de ma jeunesse” se souvenait Claude Le Péron à l’Eclaireur.

C’était la fine équipe, mais le bassiste a été transféré vers le ciel, bon vent Claude tu vas nous manquer pic.twitter.com/hA8EubMRnu — Michael Jones (@michaeljonesoff) June 24, 2020

Par Non Stop People TV