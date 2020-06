“Margaux va bien”

Jean-Luc Lahaye a eu la peur de sa vie en septembre dernier. Nos confrères de Closer ont révélé à l’époque que Margaux Lahaye avait fait une chute depuis le deuxième étage d’un immeuble dans le 17e arrondissement de Paris : “ En effet, Margaux Lahaye était bien chez une de ses amies, dans la nuit de samedi à dimanche . Elle s’est levée vers 4 heures 30 du matin pour aller aux toilettes. Margaux, dans son sommeil, s’est trompée de porte et s’est avancée sur la réelle baie vitrée, donnant sur un balcon qui, en l’état, n’était pas en possession de son garde-fou. Les organes vitaux sont intacts. C’est d’ailleurs miraculeux que ce ne soit pas aussi grave qu’on aurait pu le penser”, a expliqué l’équipe du chanteur de 66 ans dans un communiqué. Jean-Luc Lahaye avait également tenu à faire savoir que sa fille n’était pas nue au moment des faits, et qu’elle aurait besoin d’une rééducation puisqu’elle a “le bras dans le plâtre” et a dû “subir une remise en place de la hanche après une luxation”.

Plus de neuf mois après les faits, Jean-Luc Lahaye a accepté de donner des nouvelles de sa fille. Le chanteur a accordé un entretien à nos confrères de Télé Star. L’occasion pour lui de révéler que sa fille Margaux va très bien : “Margaux va bien, elle est en rééducation, je n’en dirai pas plus”. De son côté, Margaux Lahaye avait publié un message sur Facebook pour rassurer et remercier ses fans pour leur soutien : “Je tenais à vous remercier pour vos courriers de soutien qui me parviennent par centaines. Et aussi pour vos délicats cadeaux. Nous nous reverrons certainement avec Papa. Je vous embrasse fort”. Depuis ce message, Jean-Luc Lahaye se faisait très discret sur ce sujet, préférant se concentrer sur son nouvel album.

Par Alexia Felix