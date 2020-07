une routine naturelle

Décidément, Jean-Luc Lahaye ne cesse de faire parler de lui. L’interprète de Papa chanteur a eu la peur de sa vie en septembre dernier après que sa fille ait chuté du deuxième étage d’un immeuble situé dans le 17ème arrondissent de Paris. Closer révélait à l’époque : “En effet, Margaux Lahaye était bien chez une de ses amies, dans la nuit de samedi à dimanche. Elle s’est levée vers 4 heures 30 du matin pour aller aux toilettes. Margaux, dans son sommeil, s’est trompée de porte et s’est avancée sur la réelle baie vitrée, donnant sur un balcon qui, en l’état, n’était pas en possession de son garde-fou. Les organes vitaux sont intacts. C’est d’ailleurs miraculeux que ce ne soit pas aussi grave qu’on aurait pu le penser”. Il semblerait que tout soit rentré dans l’ordre pour la jeune femme. Dans une interview accordée à Télé Star, Jean-Luc Lahaye déclarait il y a quelques semaines : “Margaux va bien, elle est en rééducation, je n’en dirai pas plus”.

Mais si le chanteur fait parler de lui aujourd’hui, c’est pour son physique. En effet, cela fait plusieurs années maintenant que des rumeurs courent au sujet de ses potentielles opérations de chirurgies esthétiques qu’il aurait subi. Las des critiques, Jean-Luc Lahaye qui a récemment présenté sa nouvelle petite amie, a décidé d’y répondre une bonne fois pour toute. Dans l’émission Micro Miroir sur Melody TV qui sera diffusée ce jeudi 2 juillet, l’extrait dévoilé par Télé Loisirs montre le secret si bien gardé du chanteur de 67 ans. Et il semblerait que ce dernier soit à la portée de tous puisqu’il s’agit de savon de Marseille et de la crème appliquée matin et soir.

Jean-Luc Lahaye confie également que cela passe aussi par une bonne hygiène de vie, avec entre chaque nuit 9 à 10 heures de sommeil et la pratique du sport : “J’ai commencé à 12 ans la boxe française quand j’étais à la DDASS, à Vitry-sur-Seine. Ensuite, j’ai fait du karaté pendant très longtemps, jusqu’à un très haut niveau. Boxe américaine, boxe thaï… J’ai arrêté et je me suis mis au tennis : deux heures par jour, quoiqu’il arrivait ! Je fais attention à mon hygiène de vie”.

