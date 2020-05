Samedi 23 mai, Jean-Luc Reichmann a fait une annonce assez particulière et quelque surprenante. Comme à son habitude, il a posté sur son compte Instagram, une vidéo avec cette légende :

“La JLR Family s’est agrandie … Alors, comment on va l’appeler ” . Un nouveau bébé ? Oui un caneton et non un septième enfant ! “Bonjour, j’espère que vous allez bien. Écoutez, il y a quand même une grande nouveauté. C’est… le petit caneton dans la famille. Il est mignon mais il a pas de prénom”, a-t-il expliqué à ses fans. Il a ensuite fait appel à l’ingéniosité de sa communauté pour trouver un nom au petit animal.

Si vous avez des idées pour aider le comédien… n’hésitez surtout pas !

Le bel hommage sur le plateau des 12 Coups de midi

Alors que les rumeurs d’une élimination prochaine d’Eric font rage, les téléspectateurs ont pu assister ce vendredi à une nouvelle victoire du Breton. Le champion qui possède près de 842 000 euros dans sa cagnotte a ajouté un 171ème succès à son palmarès.

Lors de son dernier passage, le candidat a souhaité rendre hommage à son père, décédé des suites d’une maladie lorsque son fils avait 7 ans. “C’est la Saint-Émile aujourd’hui, c’est le prénom de mon père, à qui je rends hommage aujourd’hui…”, a indiqué le papa de Candice. “C’est tout à votre honneur, il est là votre papa”, lui a répondu Jean-Luc Reichmann, montrant un cliché diffusé sur l’écran du plateau. “En tous les cas, je me permets de saluer vos sœurs et votre maman, qui ont contribué également à ce que vous fassiez aujourd’hui un Maître de midi extraordinaire !”







Jb.

