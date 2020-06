Après avoir remporté la manche aller de son huitième de finale de la Ligue des Champions au Groupama Stadium face à la Juventus (1-0), le 26 février dernier, l’Olympique Lyonnais se prépare à disputer le match retour à Turin, le 7 ou le 8 août prochain. La Vieille Dame a repris la compétition depuis le 12 juin et pourrait avoir un avantage physique sur les Gones, qui espèrent disputer plusieurs matches amicaux d’ici là. Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, est en tout cas prêt à tout pour qu’un miracle se produise.

«Il est inévitable que la Juve soit super favorisée, non pas parce qu’elle est plus forte, mais parce qu’elle sera en forme, même si (Cristiano) Ronaldo ne semble pas être au sommet pour l’instant. Nous, en revanche, nous aurons tout juste récupéré après plus de trois mois et demi d’arrêt. Nous allons essayer de nous préparer au mieux, même si nous ne savons pas si nous pourrons jouer des matches amicaux. Dans le football, on ne sait jamais. Nous l’avons vu au match aller. Et pour le mois d’août, nous allons récupérer notre capitaine (Memphis) Depay. Mais je vais peut-être d’abord faire un tour à Lourdes», a ainsi lâché JMA au cours d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mardi.