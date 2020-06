Mariés depuis 2018

Pendant tout le confinement, il fait partie des ministres qui ont été en première ligne. Avec Olivier Véran le ministre de la Santé, Jean-Michel Blanquer ministre de l’Education a enchaîné les réunions et les points presse concernant l’épidémie de coronavirus . Fallait-il renvoyer les enfants à l’école ? Dans quelles conditions ? Un vrai casse-tête qui a occupé Jean-Michel Blanquer… au détriment de son couple apprend-on dans Le Point

L’hebdomadaire consacre un article aux divorcés du Covid-19. Parmi eux, le ministre de l’Education. L’hebdomadaire pointe du doigt les effets du confinement sur les couples déjà fragiles. Trop de promiscuité, de temps passé ensemble. Qui plus est, il a fallu apprendre à gérer les enfants en plus du télétravail. Pour le ministre de l’Education, il semblerait que ce soit plutôt son travail qui ait eu raison de son couple.

Jean-Michel Blanquer était en couple avec Aurélia Devos, une magistrate. Cette dernière est vice-procureur et chef de section auprès du tribunal de grande instance de Paris, au pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre. Ils se sont rencontrés à Sciences Po Lille lorsque cette dernière n’était encore qu’une étudiante. Ils étaient en couple depuis dix ans et s’étaient mariés en juillet 2018. Deux ans plus tard, c’est le divorce.

Partout dans le monde, le déconfinement a entraîné une vague de divorces. En Chine, mais aussi en Grande-Bretagne où ils ont augmenté de 40% ou encore la Belgique où les divorces ont bondi de 25%. Pour la France, aucune statistique n’est (encore) disponible précise Michelle Dayan, avocate spécialiste en droit de la famille au Point.

Par Mélanie C.