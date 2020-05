Sur LCI, il y a quelques semaines, Jean-Paul Mira, chef de la réanimation à l’hôpital Cochin de Paris, choquait les téléspectateurs en indiquant vouloir tester un vaccin contre le coronavirus sur une population africaine : “Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de traitements, pas de réanimation? Un peu comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études sur le Sida. Chez les prostituées, on essaye des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se protègent pas”.

Jean-Michel Maire, interrogé par Cyril Hanouna sur le sujet qui avait fait polémique, avait affirmé en direct dans Ce soir chez Baba, être totalement d’accord avec le professionnel de santé : “Je suis désolé, c’est peut-être du cynisme complet, mais quelle autre solution on a pour aider l’Afrique ? Jimmy Mohamed, je l’adore, mais il dit qu’on peut leur envoyer des masques. On en a pas assez pour nous déjà, on as pas assez de respirateurs en France, on va pas en envoyer en Afrique. (…) On n’est pas en train de tester des rouges à lèvres, on est en train de tester quelque chose qui peut les sauver”.

Pour cette déclaration, le principal intéressé a reçu une pluie de critiques… et de menaces de mort, comme il l’a confié dans C que du kiff, la nouvelle émission de Cyril Hanouna, ce lundi 11 mai. “Je m’étais mal fait comprendre. J’avais pris un tombereau d’insultes ! Je peux comprendre, les insultes je les reçois comme les compliments. Je comprends très bien et j’essaie de m’excuser quand je peux. Je comprends que les gens s’énervent, a-t-il d’abord expliqué. Après il ne faut pas prendre ça trop au premier degré parce que les menaces ne sont jamais suivies des faits. On dit toujours qu’un chien qui aboie ne mord pas. Les gens qui sont très dangereux ne préviennent pas !”

À voir également : Nabilla : découvrez sa réconciliation HOT avec son mari, Thomas Vergara !

Jean Puydebat

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Jean-Michel Maire fait l’objet de nombreuses menaces de mort, ses terribles aveux en direct… est apparu en premier sur Snap221.info.