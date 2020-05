Après presque 2 mois de séparation, nombre de familles se retrouvent enfin, maintenant que les déplacements sont de nouveau autorisés en France. Pendant l’actuelle épidémie de coronavirus qui est toujours présente, si le déconfinement est une fête, les gestes barrière sont toujours très recommandés. Et les Belmondo y font particulièrement attention, comme le montrent leurs récents posts sur les réseaux sociaux.

Le clan est très soudé. Lors d’un entretien accordé à nos confrères de Paris Match, le petit-fils du célèbre acteur s’est confié. Alessandro Belmondo a raconté avoir assisté à une cascade inédite de son grand-père Jean-Paul alors qu’il n’était qu’enfant. L’aîné de Paul et Luana Belmondo revient sur ce moment en évoquant « son héros ».

Hors tournage, Jean-Paul Belmondo prenait des risques avec sa famille, Alessandro raconte : « Un soir, alors que nous sommes sur le point de rentrer à la maison, mon grand-père décide de nous montrer son ultime cascade. Pendant que mon père prend le volant, il grimpe sur le toit de la voiture, s’allonge sur le ventre puis demande à mon père de démarrer » raconte le cuisinier de 28 ans avant de poursuivre : « Le trajet, aussi court soit-il, comporte tout de même plusieurs virages et une côte à monter, sans compter que la route n’est pas en bon état. Mais qu’importe ! Lorsque mon grand-père a une idée en tête, impossible de le dissuader. Et nous voilà partis avec papy sur le toit… Je me souviens encore de ses mains accrochées aux rebords de la voiture ».

Admiratif, le frère aîné de Victor et Giacomo, était également « ébahi et amusé par tant de folie. »

