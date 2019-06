Jean Paul Dias : «Kou saga bayou Barthélémy wala ndeyam ma saga sa »

Jean Paul Dias a, sur le plateau de face 2face averti les détracteurs de Barthélémy Dias. Le membre de Macky2012 a fait savoir que son fils essuie à longueur de journée des insultes et autres calomnies, parfois dit-il, venant d’illustres inconnus. »Je ne vais pas répondre à ces gens tant que c’est Barthélémy Dias qui est visé et non son père ou sa mère. « Kou saga bayou Barthélémy wala ndeyam ma saga sa ndeye wala sa baye » (Quiconque insulte le père de Barth ou sa mère, je l’insulte de père ou de mère) », a t-il menacé.

Sur la démission de son fils de l’Ams, Jean Paul Dias croit savoir qu’il n’y a pas d’animosité entre le maire de Mermoz-Sacré-cœur et le président de l’association des maires, mais reconnait toutefois que la politique a ses réalités.

Jean Paul Dias déclare en outre qu’on peut continuer à le priver de poste, mais il ne reniera pas son fils.