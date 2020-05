Après une semaine d’absence, Jean-Pierre Pernaut était très en forme pour son grand retour à l’antenne, sur TF1, ce 11 mai. Fidèle au poste du JT de 13h, il a révélé quels seraient ses projets pour le déconfinement. En effet, celui qui fait très attention aux gestes barrière pendant l’actuelle épidémie de coronavirus a expliqué après un reportage : “J’ai mon masque et puis là, ce qu’on vient de voir, ça m’a donné une idée : je vais foncer chez le coiffeur !”

Tom Pernaut fait “des videos à mourir de rire”

Et tandis que le mari de Nathalie Marquay reprend doucement sa routine, son fils Tom, lui, connaît une popularité éclaire sur la Toile. Le frère d’Olivier, Julia et Lou est devenu en quelques jours seulement une star de TikTok, le réseau social préféré des adolescents. Âgé de 16 ans, il n’a pas manqué de créativité ces derniers jours dans ses vidéos.

Entre playback, blagues, et autres sketch où il montre ses abdos en béton, fait intervenir Jean-Pierre Pernaut en personne, ou encore ironise avec un préservatif à la main, le jeune homme a réussi à attirer pas moins de 94,1 milliers d’abonnés. Un fou succès en deux semaines seulement dont il est le premier surpris.

C’est ainsi que ce lundi, réagissant à son nouveau titre de coqueluche de réseaux sociaux, Tom s’est amusé : “Ils abusent un peu mais bon”, appréciant au passage le compliment “des videos à mourir de rire” qui lui a été fait.

Laeticia Hallyday en galère

Et tandis que Tom Pernaut continue de cumuler les like sur la Toile, d’autres personnalités se sont lancées ces derniers jours sur TikTok. Outre Matt Pokora, Jean-Luc Reichmann, mais aussi Jennifer Lopez et Mariah Carey, on a également repéré les vidéos de la famille Hallyday, tournées depuis Los Angeles.

Loin de son homme, Pascal Balland, Laeticia Hallyday tente de se perfectionner avec l’aide de ses filles, Jade et Joy, et multiplie les chorégraphies face caméra. Et si les soeurs se débrouillent comme des chefs, la veuve du Taulier espère trouver son rythme avant la fin du confinement !

