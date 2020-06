des critiques acerbes

Depuis le début du confinement, Jean-Pierre Pernaut avait amené les plateaux du JT de 13 heures chez lui. Et le moins que l’on puisse dire c’est que son journal s’est fait remarquer à plusieurs reprises. À l’instar de son remplaçant Jacques Legros, Jean-Pierre Pernaut n’a pas hésité à pointer du doigt le gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire et sur ses nombreuses incohérences. Ces prises de position n’avaient pas plu à tout le monde. Certains avaient salué le courage du présentateur de dire les choses et de ne pas être formaté tandis que d’autres considéraient que le journal télévisé n’était pas un lieu de règlement de compte.

Après des semaines de JT à la maison, Jean-Pierre Pernaut a annoncé son retour en plateau dans un message publié sur Twitter ce jeudi 4 juin. “Heureux. Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers ’13 h à la maison’. Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du #JT13H lundi…. Bravo à l’équipe du 13 h et à #JacquesLegros d’avoir si bien bossé”. Même si son annonce a fait plus d’un heureux, les critiques ont rapidement fusé. “Vous pouvez rester chez vous. Mr Legros fait un excellent journal. Il est l’heure de prendre votre retraite !!!”. “Laisse ta place à Legros” a-t-on pu lire. Certaines critiques sont légèrement plus virulentes : “Jacques Legros aurait dû continuer ça nous allait très bien” ou encore “Place aux jeunes bordel !!!!”.

Vous pouvez resté chez vous

Me Legros fait un excellent journal

Il est l’heure de prendre votre retraite !!!+ — Nini Lats (@NiniLats) June 3, 2020

Pensez donc à la retraite, place aux jeunes — satanas (@coeurderocker1) June 3, 2020

Par J.F.