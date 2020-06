Jean-Pierre Pernaut agacé par la dégradation du buste de Christophe Colomb

Aux Etats-Unis, à Boston plus précisément, la statue de Christophe Colomb a été décapitée. L’homme qui a découvert les Amériques ne fait plus l’unanimité. A Londres, Churchill a dû être protégé par des palissades. Celui qui a sauvé la Grande-Bretagne face aux nazis est accusé de racisme . En France aussi, le mouvement de protestation contre les statues de personnages historiques au passé controversé fait rage. A Lille c’est celle de Faidherbe qui pose problème. Samedi 20 juin, une manifestation a rassemblé entre 200 et 300 personnes. Les manifestants demandaient son retrait ou tout du moins sa mise en contextualisation. Même l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault s’en prend aux monuments. Il plaide ainsi pour que les salles baptisées Colbert soient renommées.

Dans son JT de ce mercredi 24 juin, Jean-Pierre Pernaut n’a pas pu s’empêcher de commenter l’actualité brulante et le déboulonnage des statues. En effet, on apprenait qu’à Rouen un buste de Christophe Colomb avait été recouvert de peinture rouge. “Une image choc de la statue de Colbert (…) Figure de notre Histoire, ministre de Louis XIV. Certains lui reprochent, 350 ans après, d’avoir légiféré l’esclavage à cette époque. Un buste de Christophe Colomb a aussi été dégradé… On ne sait pas trop pourquoi non plus… à Rouen”, a-t-il indiqué. Un moyen détourné de dire son opposition à ce mouvement. Le journaliste est un habitué des petites piques distillées au cours de ses journaux. Un franc-parler qui le place tout les ans dans le peloton de tête des personnes préférées des Français.

Par Mélanie C.