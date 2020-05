Il y a quelques mois de ça, le journal l’Express a publié un portrait détaillé de Jean-Pierre Pernaut décrivant qui il est vraiment. Et parmi de nombreuses révélations à son sujet, celle de son côté colérique attire l’attention.

Si Jean-Pierre Pernaut se montre calme et attentionné durant le direct des JT de 13h, hors caméra, il semblerait que le présentateur soit tout de suite beaucoup moins paisible. Il y a quelque mois l’Express a retracé la vie du journaliste phare de TF1, allant de son parcours scolaire quelque peu chaotique, à sa vie privée, passant également par sa vie professionnelle et ses traits de caractère les plus compliqués.

Pour ce portrait, nos confrères sont partis à la rencontre de collègues de Jean-Pierre Pernaut, avouant le côté colérique de ce dernier. « Il estcapable de tout casser et de renverser son bureau avec les ordis dessus”, un autre auparavant avoue qu’il “pique parfois des colères“, le qualifiant même de “tête de mule“. Il faut dire aussi que le Journal de 13h sur TF1 a une réputation à tenir auprès des français, et que parfois la pression peut monter un peu plus que prévue… “J’ai toujours envie que le journal soit parfait. Il n’y a pas de colère froide. » s’était défendu le présentateur après la sortie de son portrait.

Cette facette de travailleur et de perfectionniste n’est d’ailleurs plus un secret pour personne. Jean-Pierre Pernaut est très exigeant. Que ce soit envers les autres ou envers lui-même, rien n’est jamais parfait pour un direct. Une fois que le JT est passé à l’antenne, le présentateur de TF1 ne s’arrête pas là, « Il visionne souvent son JT dans l’après-midi pour le passer au crible », confie Eric Freslon un des réalisateurs. Après tout, c’est peut-être ce côté colérique, hors caméra, qui fait la réputation et le succès de ce journal du midi, qui améliore très régulièrement ses audiences.

Son côté très présent et pas si paisible s’est d’ailleurs fait remarquer depuis le confinement puisque, confinée chez lui, il présente quotidiennement le journal et n’hésite pas à dire ce qu’il pense au sujet des annonces du gouvernement.

À voir aussi : Jean-Pierre Pernaut hors de lui

La rédaction

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Jean-Pierre Pernaut une vraie “tête de mule” : ses collègues se confient sur son côté colérique est apparu en premier sur Snap221.info.