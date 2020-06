George Floyd était un afro américain que la police soupçonnait d’avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Il est mort lors de son arrestation à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis, le 25 mai dernier, tué par un policier sous les yeux de passants médusés qui ont filmé la scène. La vidéo du drame a depuis fait le tour du monde. Depuis, des manifestations et des émeutes ont lieu un peu partout aux États-Unis ainsi que dans le monde entier. Les résultats définitifs du médecin légiste ont été rendus publics juste après que les avocats de la famille ont présenté les résultats d’une autopsie menée par des experts « indépendants » qu’ils avaient mandatés. Ces derniers avaient également « conclu que le décès avait résulté d’une asphyxie par pression prolongée ».

Le policier mis en cause, Derek Chauvin, a été licencié, arrêté et inculpé « d’homicide involontaire ». Aucune mesure n’a été prise pour ses collègues présents au moment des faits. Donald Trump s’est exprimé et a menacé de déployer l’armée tandis que dans certaines villes, un couvre-feu a été mis en place pour éviter les émeutes. En France, comme à l’étranger, de nombreuses stars se sont mobilisées en ce mardi 2 juin. Il s’agit du « black out tuesday », une initiative des principales maisons de disques, ainsi que les plate-formes de distribution musicale vont suspendre leur activité le temps d’une journée pour manifester leur soutien contre les violences policières.

Sur Instagram, nombreux sont les anonymes à avoir partagé une photo noire avec le hashtag #blackouttuesday tout comme les stars françaises et internationales. Marwa Loud, Matt Pokora, Iris Mittenaere, Omar Sy, Jenifer, la chanteuse Adele, la famille Zidane, DJ Snake mais aussi de nombreux humoristes et autres artistes d’ici et d’ailleurs. Rares sont les événements à avoir connu une telle mobilisation…

