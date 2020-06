Une nudité hors de prix. Jennifer Aniston a annoncé sur son compte Instagram qu’elle venait de mettre aux enchères, un portrait d’elle, complètement nue, datant de 1995. Une bonne action, puisque tous les bénéfices iront à une association caritative.

Ce 31 mai, l’actrice de Friends a fait une bonne action. Il faut dire que dévoiler un portrait très intime pour les enchères ce n’est pas non plus évident. Sur cette photo datant de 1995, on peut voir Jennifer Aniston en noir et blanc, assise, jambes croisées cachant entièrement son corps, accompagnée d’un regard perçant face caméra. Très loin d’être vulgaire, cette photo délicate et recherchée est signée par l’artiste Mark Seliger, très connu aux États-Unis.

L’actrice a donc réussi à convaincre son photographe de lui céder cette photo, afin de pouvoir la vendre, « Merci Mark de m’avoir autorisé à faire ceci ». Et pas n’importe où, aux enchères, à un prix de départ pour le moment inconnu. Mais au vu de la beauté de cette photo, et de la notoriété de l’actrice, il faut s’attendre à un prix relativement élevé. « Mon cher ami Mark Seliger vendra aux enchères 25 de ses portraits, notamment le mien, au profit du COVID-19 donc 100 % des ventes iront à l’association NAFClinics, fournissant gratuitement des tests de dépistage au coronavirus aux américains les plus démunis et les plus faibles médicalement. » a t-elle ajouté en légende de sa photo.

Depuis l’arrivée du Covid-19, Jennifer Aniston n’en est pas à sa première lutte pour aider les moins chanceux de cette crise sanitaire et économique. Récemment, elle a également offert de nombreux cadeaux aux personnes hospitalisées à cause du virus. Pour cette fois, l’actrice de Friends ne sera d’ailleurs pas la seule à vendre son portrait aux profits d’une association, Snoop Dogg, Billie Eilish, Leonardo Di Caprio, Dr. Dre et 19 autres célébrités ont décidé elles aussi de sauter le pas. Une excellente nouvelle pour l’association et surtout pour les plus démunis. À vos chéquiers, prêts, partez !

O.M

