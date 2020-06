Très brillant avec Sassuolo cette saison et dans le viseur de plusieurs clubs, notamment en Italie, Jérémie Boga fait partie de la très longue liste de joueurs appartenant à Chelsea qui ont voyagé pendant des années de prêt en prêt.

Mais en dépit de ses remarquables performances en Serie, le club londonien, bien qu’ayant la possibilité de faire revenir l’Ivoirien, n’envisage pas de le faire, l’ailier de 23 ans ne rentrant pas dans les plan de Franck Lampard.

Jérémie Boga, auteur de 8 buts et 2 passes décisives en Serie A cette saison, aura donc la possibilité de continuer sa progression dans le championnat italien. Peut-être rejoindra-t-il une écurie plus huppée l’été prochain. et pourvu que Chelsea ne regrette pas de l’avoir négligé, comme ce fut le cas il y a quelques années pour Kevin De Bruyne et Mohamed Salah.

Africa Top Sports

L’article Jérémie Boga : Chelsea n’envisage pas le réincorporer dans son effectif est apparu en premier sur Snap221.info.