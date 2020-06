Jérémy Ménez a retrouvé un club. Du haut de ses 33 ans, le joueur de la fameuse génération 87 est de retour en Italie, puisqu’il s’est engagé avec la Reggina, équipe qui évoluera en Serie B la saison prochaine. Celui qui évoluait au Paris FC cette saison a paraphé un bail de trois ans avec l’écurie italienne. Il a été présenté à la presse et aux fans samedi après-midi.

« Je suis venu ici pour gagner le championnat de Serie B et aller en Serie A. Il y avait d’autres équipes qui me voulaient mais je voulais venir à Reggina. Je l’ai senti. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je suis là », a notamment expliqué l’ancien de la Roma et de l’AC Milan. On lui souhaite plus de succès qu’avec le Paris FC !