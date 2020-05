Jessica Thivenin partage depuis toujours son quotidien avec ses fans. Joies, pleurs, appréhensions, peur, bonnes ou mauvaises nouvelles, la candidate des Marseillais essaye de n’avoir aucun secret pour ses abonnés. Et depuis quelques jours, ce sont surtout des nouvelles étonnantes concernant son mari qu’elle partage…

Depuis le début de leur relation, Thibault et Jessica Garcia n’ont été séparés que 2 semaines, lorsque la jolie blonde était partie en tournage pour les Marseillais. Et depuis le confinement obligatoire, ils sont désormais « collés » l’un à l’autre jour et nuit. Une situation qui engendre parfois quelques mésententes, et surtout de grosses disputes entre les deux parents. D’ailleurs, depuis quelque temps, la maman de Maylone a remarqué plusieurs changements chez son mari.

Boucles d’oreilles, cheveux roses puis blonds puis bleu, changement vestimentaire… Bref, Jessica Thivenin ne sait plus trop quoi penser, “Il t’arrive quoi, en ce moment ? C’est quoi, ton nouveau délire ? Tu te mets des boucles d’oreilles, tu vas acheter des vestes chez les femmes… » Demande-t-elle à son compagnon en direct sur son compte Snapchat avant de s’adresser directement à sa communauté, “Il s’achète que des habits de femmes. Je suis en train de perdre mon mari petit à petit. En ce moment, tu te cherches. Il a changé toute sa garde-robe.“. Peut-être un effet secondaire du confinement…

Un étonnement arrivant seulement quelques jours après une grosse dispute entre le couple au sujet de célébrités sexy suivies par Thibault Garcia, « C’est normal de b*nder sur toutes les meufs ? Tu me dégoûtes ! […] Tu m’as gavé. Moi je vais suivre des mecs moi aussi alors ! […] Vas-y, vas-y casse-toi sérieux ». Mais également et surtout après des confidences troublantes de la part de la Marseillaise, qui a hâte d’en finir avec l’épidémie « C’est un peu la guerre, Il me lance des piques pas gentilles. Donc moi, après, je suis méchante. Donc, on s’est disputé. Le confinement n’arrange pas les choses. Il faut que ce coronavirus s’en aille vite“. Mais malgré quelques critiques, Jessica Thivenin aime son mari plus que tout et le fait savoir chaque jour. La petite famille vit une belle histoire à Dubaï, en compagnie du petit Maylone âgé maintenant de sept mois.

