En grandissant, on nous a appris que Jésus-Christ est le Sauveur du monde et le Fils du Dieu Très-Haut et qu’après avoir été crucifié sur la terre, il est monté au ciel le troisième jour. Et qu’il reviendra pour ses disciples qui ont vécu dans la vérité et dans la droiture.

Eh bien, contrairement à ce qu’on nous a enseigné au cours de ces années, un prophète ghanéen Albert Kwabena Asiamah plus connu comme ‘Prophète AJagurajah’ a déclaré que Jésus-Christ n’est jamais mort.

Par conséquent, le religieux controversé a fait une déclaration choquante sur la vie et la mort de Jésus-Christ sur la croix dans une interview avec le bloggeur Zion Felix.

Selon le pasteur populaire, Jésus-Christ n’est pas mort mais il a plutôt été remplacé ou changé selon son concept biblique.

Dans une déclaration étonnante, le prophète Ajagurajah a révélé que Jésus-Christ a vécu jusqu’à 120 ans et a épousé Marie-Madeleine.

Pour conclure, il a ajouté que Jésus-Christ et Marie-Madeleine ont eu cinq (5) enfants. Le prophète Ajagurajah a affirmé que Marie-Madeleine avait des descendants dans une partie de la France.

Regardez la vidéo ci-dessous: