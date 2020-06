Les heures vous ont paru bien longues pendant le confinement ? Il est temps de repartir… et à point ! Pour être sûr de ne pas manquer vos rendez-vous, tandis que votre vie professionnelle (et peut-être même sentimentale) reprend, Public remet les pendules à l’heure ! Votre magazine préféré s’est associé à la marque Kelton, et vous offre des montres chics et vintage pour parfaire vos looks soigneusement préparés pendant ces semaines d’isolement !

Depuis que les sorties sont de nouveau autorisées, une chose est sûre, vous comptez chaque secondes avant vos prochaines échappées entre copains (en respectant toujours à la distanciation sociale, bien sur). Et c’est pourquoi Public a décidé de vous offrir 13 montres Vinyle Noir d’une valeur unitaire de 89€, qui se marieront aussi bien avec vos looks pour le bureau qu’avec ceux, plus casual, du week-end.

Un produit élégant et moderne, d’une grande qualité et précision, puisque cette montre à quartz japonais, est assemblée en France. Son boitier est en argent, et il renferme un cadran noir qui rappelle l’aspect d’un disque vinyle, d’un diamètre de 34 mm, assorti à son bracelet en maille milanaise. Cette montre Kelton, garantie 2 ans, est par ailleurs résistante aux éclaboussures et à l’eau de pluie, et elle peut résister à une pression de 3 bars.

Pour tenter de remporter votre montre Vinyle Noir Kelton, rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Et dépêchez-vous, vous n’avez que jusqu’au 28 juin prochain pour participer.

La rédaction

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Jeu concours : tentez de remporter des montres Kelton ! est apparu en premier sur Snap221.info.