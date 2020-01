Les jeunes arrêtés mardi 31 décembre devant le Camp pénal sont au nombre de neuf au lieu de quinze, a précisé Me Khoureychi Ba. L’avocat dit ignorer le motif pour lequel ce jeunes ont été arrêtés, surtout qu’ils n’ont pas été entendus sur procès-verbal.

Tous, ont encore passé la nuit au Commissariat central. « Ils ont été pris sur un simple regroupement qui n’a pas été déclaré. Donc, dans leur entendement, ce n’était pas une manifestation et ils n’ont opposé aucune résistance quand les éléments des renseignements généraux, toujours déguisés, mais cette fois ont fait appel à des policiers en bonne et due forme pour venir les interpeller« , a déclaré sur Rfm Me Ba, ajoutant que les jeunes ont été conduits au Commissariat de Grand-Yoff (poste de police). C’est à partir de là qu’ils ont été transférés au Commissariat central de Dakar (à l’hôtel de ville). « C’est là qu’ils m’ont appelé. Je me suis transporté pour aller les voir« , a souligné l’avocat.

Nombre de jeunes

Ils sont au nombre de neuf (9) appartenant à quatre organisations citoyenne. La robe noire soutient ne pouvoir confirmer qu’ils sont en garde à vue. « Ils sont gardés, ils sont privés de leur liberté. Je ne sais pas si c’est le régime juridique de la garde à vue qu’on ne leur a pas signifié à ma connaissance . En tout état de cause, les autorités judiciaires viennent de m’appeler. Ils m’ont confirmer qu’ils sont toujours dans leurs locaux et qu’ils étaient dans l’attente des instructions des autorités judiciaires pour savoir quoi faire« , a-t-il notamment expliqué.

