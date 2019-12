L’ONG islamique JAMRA et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, MBAÑ GACCE, n’auront de cesse de saluer l’œuvre de salubrité publique du préfet de Pikine, Pape Demba Diallo, ayant ciblé les bars clandos et les salles de jeux de hasard, qui prolifèrent surtout en banlieue.

JAMRA réitère son invite à ses pairs de l’exécutif local à s’inscrire dans cette dynamique porteuse de sécurité et de progrès. Cette initiative courageuse, salutaire et hautement patriotique de l’ex-Préfet de Pikine avait, en ce mois de mai 2016, à travers deux «opérations coup-de-poing» de grande envergure, permis de démanteler une vingtaine de bars clandestins et un nombre impressionnant de salles de jeux de hasard dans les communes de Pikine-Est, Pikine-Ouest, Pikine-Nord, Diamaguène-Sicap Mbao, Djidah-Thiaroye-Kao et Yeumbeul-Sud.

Souvent en porte-à-faux avec la loi, ces tenanciers opéraient pour la plupart à proximité d’établissements scolaires, contribuant ainsi à accentuer le fléau de la débauche et le taux de déperditions scolaires.

ON NE COMPTE PLUS ces enfants mineurs, souvent de brillants élèves, qui auront ainsi succombé aux charmes des jeux de hasard, par ouï-dire ou sous la néfaste influence de publicités trompeuses voire mensongères. On ne compte plus les alertes pathétiques lancées par des chefs de famille, depuis des «talk-show» radiophoniques, se faisant l’écho de drames familiaux, consécutifs à des fugues et autres écarts de conduite juvéniles, dont les jeux de hasard seraient l’épicentre.

