Alors que Laeticia Hallyday est toujours séparée de Pascal Balland, ça s’agite du côté de Johnny Hallyday. En effet, alors qu’un livre est sorti le 28 mai dernier, intitulé Lady Lucille, (2020, éd. Le Seuil), Gilles Lhote, ami et biographe du Taulier, révèle « l’amitié amoureuse » qui aurait lié durant presque soixante ans avec l’actrice Catherine Deneuve. Interrogé par nos confrères du Parisien, Gilles Lhote en a dit un peu plus sur cette histoire si mystérieuse. On apprend que c’est en 1961, à l’occasion d’un dîner organisé par Charles Aznavour, que Johnny et Catherine se rencontrent. Un certain Roger Vadim cherche un homme qui donnera la réplique à Catherine Deneuve, alors jeune actrice.

Ils ont tout juste 18 ans à l’époque et tournent déjà ensemble. « Johnny tomba amoureux de la belle Catherine. Un amour platonique, langoureux, lui rongea les sens. Une émotion enflamma son visage. Une passion s’installa au cœur de l’âme. », confie Christian Blondieau, qui n’est autre que le père d’Adeline Blondieau qui fut mariée à Johnny. Il ajoute ensuite : « Chaque fois que Johnny laisse quelques plumes dans une désastreuse histoire d’amour, il frappe à la porte du cœur de Catherine. » Dans son livre, Gilles Lhote raconte à propos des deux artistes : « Ils étaient en quelque sorte jumeaux, toujours là l’un pour l’autre en cas de coups durs […] l’une des plus belles histoires qu‘[il] connaisse, entre deux des plus grandes stars françaises. »

Sur l’écriture de son livre, il avoue : « Je n’en ai parlé à aucune, je n’ai prévenu personne. J’en ai bavé pour l’écrire, j’ai passé du temps à vérifier chaque information, j’ai pesé chaque mot. On verra les réactions ». Pour le moment, personne n’a réagi à cette publication, ni Catherine Deneuve, ni la famille Hallyday.

