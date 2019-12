Dans la poursuite de la même dynamique depuis que le Sénégal a été officiellement désigné par le Comité International Olympique (CIO) en octobre 2018 à Buenos Aires pour l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022, Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE, Président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), Membre du CIO a effectué une visite de travail à Beijing, du 18 au 20 décembre 2019, visite préparée d’un commun accord avec l’Ambassade de Chine à Dakar.Le Président du CNOSS conduisait une délégation de haut niveau comprenant Monsieur Oumar Demba BA, Ministre Conseiller en chargé du Pôle diplomatique au Cabinet du Président de la République, spécialement désigné par le Chef de l’Etat qui démontre à suffisance toute l’importance accordée aux JOJ. Monsieur Ibrahima WADE, Vice-Président du CNOSS et Coordonnateur Général du Comité d’Organisation des JOJ Dakar 2022 était également de la délégation.Naturellement, l’Ambassadeur du Sénégal en République populaire de Chine, S.E.M. Mamadou NDIAYE a pris part à tous les rendez-vous.Cette visite s’inscrit dans la ligne des excellentes relations qu’entretiennent les Présidents Xi JINPING de la République Populaire de Chine et Macky SALL du Sénégal, ainsi que de l’amitié et la fraternité qui lient les Peuples chinois et sénégalais.Durant la mission, la délégation a eu plusieurs audiences avec des officiels chinois, des représentants du monde sportif et des entreprises chinoises.Avec Monsieur GOU Zhongwen, Ministre de l’Administration générale des Sports de Chine, en présence de Madame Li Lingwei, Membre du CIO, les discussions ont porté sur les perspectives d’appui au CNOSS pour l’organisation des JOJ 2022. Le Ministre, particulièrement attentif aux propos du Président du CNOSS, s’est engagé à mobiliser l’ensemble des institutions chinoises susceptibles d’être impliquées auprès du Sénégal d’ici à 2022.Monsieur Yu Zaiqing, Vice-Président du Comité International Olympique qui a eu un entretien avec la délégation, a fait part de sa grande satisfaction quant aux avancées dans la préparation des JOJ 2022. Il a notamment salué le leadership du Président NDIAYE, la visibilité de son pays dans le gouvernement olympique et sa contribution déterminante durant les différentes sessions du CIO et dans la promotion des Valeurs olympiques.Les échanges avec Monsieur Zhang Jiandong, Vice-Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 ont porté sur les axes de coopération entre Beijing 2022 et Dakar 2022. A ce titre, les deux parties ont convenu de signer ultérieurement un Protocole d’Entente.Les entretiens avec Monsieur Deng Boqing, Vice-Président de l’Agence chinoise de Coopération internationale pour le Développement (CIDCA), instance chargée de toute la coopération chinoise à l’étranger, ont tourné autour des modalités d’appui de la Chine aux JOJ 2022. Ils ont été poursuivis avec Monsieur Wang Weidong, Président Directeur Général de China Sports Industry Group Co. Ltd, institution qui sera chargée de mettre en œuvre le partenariat arrêté.Enfin, Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE s’est entretenu avec Monsieur Wang XIAO, Directeur du Département des Affaires publiques du Groupe Alibaba et toute son équipe, un des sponsors TOP du CIO, pour explorer les partenariats possibles, suite à la dernière rencontre entre Jack Ma, Fondateur d’Alibaba et Thomas Bach, Président du CIO. Ce dernier avait fortement encouragé le CNOSS à se rapprocher du Groupe Alibaba pour nouer un partenariat en perspective des JOJ 2022. Monsieur XIAO a rappelé la visite que le Président de la République du Sénégal a effectué en septembre 2018 à Hangzhou au siège d’Alibaba.Au terme d’échanges extrêmement fructueux et emprunts d’ouverture entre les deux délégations, les deux parties ont abouti à ce qui suit.1. La partie chinoise s’est engagée auprès du CNOSS dans l’accompagnement financier pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux, et par la mise à disposition d’experts et de metteurs en scène chinois, l’entrainement des jeunes sénégalais à la gymnastique de groupe et à la chorégraphie, l’octroi de matériels pour les spectacles Sons et Lumières.2. La partie chinoise s’est également engagée à appuyer le Sénégal par la préparation des jeunes athlètes pour des disciplines choisies, afin d’une mise à niveau élevé de performance à même de garantir des médailles, notamment par leur accueil au sein de centres d’entrainement en Chine, la formation de coaches, et l’octroi d’équipements individuels et collectifs.3. Les deux parties ont convenu d’explorer d’autres pistes de collaboration ultérieure.En marge des rencontres de travail, la délégation a visité plusieurs infrastructures destinées à abriter des activités sportives lors des JO d’hiver de Beijing 2022, à savoir :– le Site d’entrainement des sports d’hiver « Quatre Glaces » ;– le Site national de Patinage de Vitesse « Ruban de Glace », en cours de construction, qui sera le principal centre d’attraction sportive pour les J.O. d’hiver de 2022 ;– le Stade olympique « Le Nid d’oiseau » qui avait accueilli la cérémonie d’ouverture de J.O. de Beijing en 2008.« Nous sommes très fiers de voir le Sénégal accueillir pour la première fois de l’histoire, les jeux olympiques sur le Continent africain. Nous sommes des amis, nos deux leaders le sont aussi, et le Sénégal peut compter sur notre soutien sans limite pour la réussite totale des JOJ de Dakar en 2022 » a confié Monsieur GOU Zhongwen, Ministre de l’Administration générale des Sports de Chine, qui a reçu à deux reprises la délégation.« Les résultats de cette visite ont été à la hauteur de nos attentes et même au-delà. Nous sommes confiants quant à l’organisation de la qualité des Jeux qui seront délivrés par le Sénégal en 2022. Nous avons convenu avec nos amis chinois de collaborer pour des jeux exceptionnels à Dakar en 2022 », a déclaré pour sa part Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE au terme de la mission.Pour rappel, la visite de la délégation en Chine fait suite à celle conduite quelques jours auparavant à Dubaï où un Protocole d’Accord a été paraphé entre le Président NDIAYE et la Société PETRODIVE basée à Dubaï, en perspective des JOJ Dakar 2022./.