Tottenham comme porte de sortie à Coutinho

Ce matin, Sport nous apprend que le Barça est à la recherche du nouveau Gerard Piqué ! Et les Balaugrana ont ciblé un joueur qui remplit tous les critères. En effet, ils veulent rapatrier un enfant de la Masia en la personne de Eric Garcia, qui évolue actuellement à Manchester City. Alors que le joueur est en fin de contrat l’année prochaine avec le club anglais, les Catalans veulent refaire un coup à la Piqué en le faisant revenir comme ils avaient fait avec le champion du Monde 2010 qui était revenu de Manchester United en 2008. Mais la grosse sensation du jour pourrait mener le Barça à se séparer d’un indésirable ! Et le journal nous indique que Tottenham pourrait bien être une porte de sortie pour Philippe Coutinho. Plusieurs équipes anglaises ont déjà posé des questions sur la situation du Brésilien, qui pourrait être prêté à nouveau la saison prochaine mais cette fois en Premier League. Prêté au Bayern Munich depuis le début de l’exercice en cours, le milieu offensif n’a pas convaincu les Bavarois de lever l’option d’achat. Dans ces conditions, José Mourinho pourrait tenter sa chance et faire revenir Coutinho en Premier League, il faudra d’abord trouver sous quelle forme. Un prêt est envisageable mais le Barça veut privilégier une vente ! Affaire à suivre…

Le casse-tête de Maurizio sarri à la Juve

Selon la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juventus, a des maux de têtes pour construire son attaque ! Selon le journal au papier rose, Cristiano Ronaldo ne suffit pas pour marquer des buts et surtout remporter les rencontres importantes qui se profilent alors que la Serie A reprendra le 20 juin prochain. Le technicien doit trouver la bonne formule car depuis le début de la saison, la Vieille Dame a peiné dans le domaine offensif et ne peut pas toujours s’en remettre au quintuple Ballon d’Or. Alors le technicien italien étudie toutes les possibilités pour faire fonctionner son attaque. Et c’est une question qui passionne la presse italienne ce matin car Tuttosport indique que la Juve cherche les 3 AS pour la Coupe d’Italie qui se jouera avant la reprise du championnat. Et pour le journal local, le trident offensif des Bianconeri sera composé de Paulo Dybala, Dougla Costa et Cristiano Ronaldo, évidemment.

Ibra de retour, Balo disparu

Deux anciens joueurs de Ligue 1 font la couverture du Quotidiano Sportivo. En effet, Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli connaissent des fortunes diverses. Le géant suédois est bien de retour à Milanello, le centre d’entraînement de l’AC Milan, alors qu’il est blessé pour un certain temps. L’ancien joueur du PSG prépare son processus de reprise et veut en découdre pour la fin de saison afin d’aider le club milanais a atteindre ses objectifs. Pour rappel, il est en fin de contrat à la fin de cet exercice et ne sera vraisemblablement pas prolongé. Pour Mario Balotelli, rien ne va plus. L’Italien ne s’est encore pas présenté à l’entraînement avec Brescia. C’est la deuxième fois, et cela risque de coûter cher au fantasque attaquant. Déjà absent la semaine dernière, l’ancien joueur de l’OM continue de montrer son désaccord avec son président Massimo Cellino. L’aventure risque de tourner court pour Super Mario avec la lanterne rouge de Serie A…