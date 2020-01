Juan Espino, lutteur d’origine espagnole avait fait quelques piges dans l’arène sénégalaise. Tombeurs de Khadim Ndiaye 2, Daoul Kharé, Pape Cargo, Keur Diène et Cobra, l’ancien pensionnaire de l’école de lutte Balla Gaye a jeté actuellement son dévolu sur les Mma.

Une discipline qui lui apporte des centaines de millions par an. ‘’J’ai triomphé lors d’un événement très important, un succès qui m’a donné un prestige international et un contrat à plusieurs millions de dollars avec la ligue américaine Ultimate Fighting Championship (Ufc). Je gagne plus de 500 millions de F Cfa par combat’’, renseigne-t-il dans un entretien avec Sunu Lamb.

