« Je ne peux pas trop m’avancer sur la question. Mais les discussions sont en train de bien se dérouler. Approchez-vous du promoteur pour plus d’informations. Les gens disent qu’Ama Baldé réclame un gros cachet. Ils doivent aussi comprendre que c’est le chouchou de l’arène. Les amateurs attendent avec impatience ses sorties. Il livre de beaux combats. On est fin prêt pour disputer ce combat royal. Nous l’attendons depuis très longtemps. Prions pour que les discussions aboutissent et que l’affiche soit finalisée ».

Sunu Lamb