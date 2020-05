Suivie par plus de 25 000 personnes sur Instagram où elle poste quasi quotidiennement, Julie, la compagne de Pascal Obispo a décidé de faire grimper la température cette semaine. En effet, le 27 mai dernier, la jolie blonde en couple avec le coach de The Voice a partagé une photo de dessous ultra sexy qu’elle vient de recevoir à son domicile. « Coup de cœur pour @vanninavesperini. Merci. Superbe collection ! #soie #dentelle », a-t-elle noté en légende de son post Instagram qui a suscité beaucoup de réactions.

« Très beau, cette collection est plaisante par sa finesse, sa qualité et bien évidemment sa couleur », « Waouu magnifique », « Magnifique ! Et les couleurs sont particulièrement jolies », « Haaannnn j’adore !!! », « C’est craquant !! Très classe… ça donne envie », « Très sexy… Maintenant il faut l’admirer sur vous », « @pascalobispo a sûrement craqué aussi », peut-on en effet lire ici et là dans les commentaires laissés à droite de la fameuse publication.

Mais hier, vendredi 29 mai, Julie a réitéré ! La jolie blonde a la sublime chevelure, a posté une photo d’elle avec sa belle-soeur. Sur le cliché on peut la voir très souriante, portant une mini short moulant blanc avec un crop top, blanc également. Sa tenue, très moulante et sexy, soulignait sa silhouette svelte et élancée. Un verre à la main, la chérie de Pascal Obispo avait l’air de savourer son moment.



En commentaires on pouvait lire : « Vous êtes magnifiques les filles les vacances vous vont à ravir profitez bien gros gros bisous à vous tous », « Vous êtes trop belle les belle-sœur profitez bien de vos vacances de très gros bisous à vous tous » ou encore « Les sourires parlent, vous êtes très jolies toutes les deux. Bonne fin de journée à vous. »

