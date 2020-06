Le précieux soutien de Virginie Efira

Deux ans après la sortie de son dernier album, Julien Doré a dévoilé son nouveau titre “La fièvre” sur l’urgence climatique. A l’occasion du retour très attendu du chanteur par ses fans , l’émission “50′ Inside” a retracé sa carrière ce samedi 27 juin. Couronné de succès ses dernières années, en partie avec son album “Løve” sorti en 2013, Julien Doré a d’abord été révélé par la “Nouvelle Star” en 2007 avant de devenir une figure de la scène musicale française. Si le jeune chanteur a gagné la cinquième saison du télé-crochet et fait un passage remarqué, c’est notamment grâce au précieux soutien de Virginie Efira qui lui a donné un coup de pouce lors des auditions.

Pour chanter devant Marianne James, Manu Katché, André Manoukian et Dove Attia, Julien Doré allait se présenter avec son ukulélé. Mais les jurés n’étaient pas de cet avis et ne souhaitaient alors pas l’écouter. Ayant remarqué le talent du candidat, Virginie Efira le convainc de se produire devant le jury sans son instrument. “Virginie avait un avantage sur nous. Elle avait vu les pré-castings. Nous, on ne l’avait pas entendu. Elle s’est battue. Je crois qu’on doit la victoire de Julien Doré dans Nouvelle Star à Virginie Efira”, a confié Dove Attia dans “50′ Inside”. Depuis, l’ancienne animatrice devenue actrice est toujours proche de Julien Doré. “Nous sommes amis. J’ai le sentiment de le connaître intimement. Et vice-versa […] On parle de nos vies, des hommes, des femmes […] Quand nous nous voyons, nous prenons le thé. Julien a une vie de petite amie”, confiait-elle dans Télé 7 Jours en 2017.

Par Marie Merlet