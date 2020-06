un regret amer

C’est incontestablement l’un des films les plus cultes de sa génération. Au moment de sa sortie en 1993, “Jurassic Park” a été un énorme succès grâce à l’histoire, mais aussi et surtout grâce aux effets spéciaux. En effet, pour l’époque, ces derniers sont une prouesse. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit le film de tous les records. Réalisé par Steven Spielberg, qui s’en est récemment pris à Catherine Deneuve , il comptabilise a lui seul trois Oscars, un BAFTA et est le premier film de l’histoire à amasser plus de 900 millions de dollars de bénéfices avec un budget initial de 63 millions. Inutile de dire donc que pour les acteurs, tourner dans le film a été un véritable coup de pouce pour leur carrière. Et cela, Juliette Binoche en a pleinement conscience. C’est sans aucun doute la raison pour laquelle elle ne veut plus entendre parler du film à l’heure actuelle.

En effet, l’actrice aurait pu figurer au casting de “Jurassic Park”. Steven Spielberg l’avait contactée quelques années auparavant pour lui offrir un rôle dans le film, mais contre toute attente, elle a refusé la proposition. Lors d’une interview au Huffington Post en 2014, elle déclarait : “J’aimerais ne jamais avoir rien dit. Je suis désolée Steven”, lançait-t-elle à l’attention de la caméra. “J’aurais aimé avoir fait ton film pour ne plus avoir à répondre à toutes ces questions. C’est la dernière fois que j’y réponds”. Juliette Binoche, déçue par la cérémonie des César, a renoncé à contrecoeur. En réalité, elle était déjà engagée sur un autre projet, un long-métrage, “Trois couleurs : Bleu”, de Krzysztof Kieslowski. Ne souhaitant pas lui faire faux bond, elle a décidé de décliner l’invitation de Steven Spielberg.

Par J.F.