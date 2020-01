Jurgen Klopp est revenu sur l’accrochage entre Salah et Sadio Mané en août dernier lors du match face à Burnley. Oublié par l’Egyptien qui avait préféré jouer en solo, Sadio avait éclaté sa colère. L’image a fait le tour du web et a crée une polémique sur l’attitude solitaire de Salah. Comment Klopp a géré cet épisode avec ses deux stars africains ? L’entraîneur de Liverpool explique sa méthode au magazine anglais Sports illustrated. « Dans le monde du football, c’était un grand problème. Que j’allais avoir un problème pour pouvoir gérer ça. j’ai juste parlé avec eux (Salah et Mané), séparément », a-t-il confié. Les deux joueurs se sont ensuite expliqués en tête-à-tête pour enterer la hache de guerre.

