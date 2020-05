Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent la planète football depuis une décennie maintenant. Les deux stars du football mondial ont gravi des échelons qu’il sera difficile pour plusieurs autres générations d’atteindre.

Même si Lionel Messi a pris de l’avance sur Cristiano Ronaldo en remportant son sixième ballon d’Or, il reste que les deux légendes divisent toujours les amoureux du football en ce qui concerne le choix à opérer entre les deux.

Récemment, le technicien allemand Jürgen Klopp s’est prêté au jeu en faisant son choix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Interrogé par la chaîne Youtube Freekickerz, Jürgen Klopp l’entraîneur de Liverpool a pris position en plaçant l’un des joueurs au dessus de l’autre. Le coach allemand a désigné l’Argentin comme étant le plus fort des deux malgré toute l’admiration qu’il a pour Cristiano Ronaldo.

Klopp : “Avec Messi tout semble simple. C’est peut-être pourquoi je le préfère en tant que joueur. Mais Cristiano Ronaldo est aussi un joueur absolument incroyable.” https://t.co/dXG62nZo6g

“Pour moi, Lionel Messi est le meilleur mais je ne pourrais pas admirer Cristiano Ronaldo plus que je ne le fais déjà. Nous avons déjà joué contre les deux et les deux sont presque impossibles à défendre. Messi a des aptitudes physiques plus basses depuis sa naissance. Avec Lionel Messi tout semble simple. C’est peut-être pourquoi je le préfère en tant que joueur. Mais Cristiano Ronaldo est aussi un joueur absolument incroyable.” a-t-il déclaré.

Crédit photo: afrikmag