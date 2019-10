Jürgen Klopp s’est prononcé sur les sept joueurs de Liverpool qui figurent sur la liste des candidats au Ballon d’Or 2019.

«Je ne sais pas qui ne figure pas sur la liste de nos garçons! C’est bon », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. «Nous avons eu tellement d’attention et de récompenses l’année dernière et c’est tout bon. Il y a encore un grand jour mais la saison dernière est déjà oubliée », a-t-il ajouté, se félicitant d’avoir vu beaucoup de ses joueurs nommés.

«Les garçons le méritaient. C’est le gros match et je ne suis pas sûr que cela arrive trop souvent que sept joueurs d’un même club figurent sur la liste restreinte et c’est bien. À la fin, quelqu’un décidera. C’est bien et c’est ce que les garçons méritent pour la saison qu’ils ont réalisée l’année dernière. »

Alexander-Arnold, Alisson Becker, Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Georginio Wijnaldum ont été nommés parmi les 30 candidats au prix par le magazine France Football lundi.

Le gagnant sera révélé à Paris le 2 décembre.