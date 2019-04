Justice – Affaire Médinatoul Salam : 3 milliards réclamés à Cheikh Béthio et Cie

Le procès de Cheikh Béthio Thioune et Cie sur l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam se poursuit ce lundi au Tribunal de Grande Instance de Mbour.Après les interrogatoires d’audience (audition des mis en cause et des témoins) ces derniers jours, place aux plaidoiries.

C’est d’abord les partie civiles qui sont appelés devant le prétoire.MeKhassimouTouré et ses confrères ont estimé que la culpabilité des mis en cause ne souffre d’aucune contestation et que leur crime odieux mérite une sanction lourde laissée à la discrétion du tribunal après le réquisitoire du Procureur de la République. Pour la réparation du préjudice, pour sécher les larmes des parents des victimes, les avocats ont réclamé 3 milliards en guise de dommages et intérêts.

«Nous ne sommes pas là pour battre monnaie.Et ce que nous demandons n’est pas un montant fantaisiste.Nous réclamons un milliard 500 millions pour chaque partie civile, donc 3 milliards de francs CFA», a demandé Me Khassimou Touré.