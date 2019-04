Justice – Affaire Médinatoul Salam : la vérité sur le sang dans la voiture de Cheikh Béthio

La chambre criminelle du tribunal de Mbour abrite ce jeudi 25 avril le troisième jour du procès de l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Une journée décisive pour le principal suspect de ce dossier, Cheikh Béthio Thioune, qui est jugé par contumace.

En effet, en plus des épouses du guide des thiantacônes, Déthié Pène et Aïda Diallo, qui vont sans doute témoigner à décharge, le tribunal écoutera le Dr Cheikh Tidiane Sy du Centre de diagnostic et de recherche en médecine moléculaire (Cdrmm).

Ce dernier était chargé par les enquêteurs de comparer l’ADN des deux victimes, Bara Sow et Ababacar Diagne, avec, d’une part, les traces de sang retrouvées sur la charrette censée avoir transporté leurs dépouilles pour inhumation et, de l’autre, celles relevées sur l’un des véhicules du guide des thiantacônes, un L200 de couleur blanche.

L’objectif de ces analyses était de déterminer si la voiture de Cheikh Béthio aurait pu conduire les cadavres vers le lieu où ils ont été ensevelis, comme le soutenait l’accusation au début de l’affaire, ou bien si c’est la charrette qui aurait pu servir pour ce dessein sinistre, comme défendu par les thiantacônes ayant reconnu avoir enterré Bara Sow et Ababacar Diagne.

« La sang prélevé de la charrette appartient à Bara Sow »

Dans son rapport, le Dr Cheikh Tidiane Sy arrive à trois conclusions : « On a détecté la présence de sang sur les taches prélevées de la charrette. Pas de détection de sang sur les autres indices. La sang prélevé de la charrette appartient à la victime Bara Sow. »

Ces conclusions signifient que seule la charrette portait des traces de sang humain et c’était celui de Bara Sow. Et que le sang relevé sur la voiture de l’accusé n’était pas du sang humain.

« À signaler que lorsque le Cdrmm parle de sang sans en préciser l’origine, il s’agit de sang humain », souligne une source au fait du dossier.

Si Dr Cheikh Tidiane Sy maintient ses déclarations à la barre, ce jeudi, la défense de Cheikh Béthio Thioune marquera un point important, voire décisif. Et pour cause.

Depuis le début de l’affaire, elle martèle que le sang retrouvé sur la L200 du marabout provient des carcasses de dix moutons offertes, la veille des faits, par un de ses talibés et convoyées à Médinatoul Salam à bord de la voiture en question.

C’est d’ailleurs, confie un avocat, sur la base des conclusions du Cdrmm que la justice a ordonné la restitution de la voiture de Cheikh Béthio Thioune saisie pour les besoins de l’enquête.

