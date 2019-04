Justice- Affaire Médinatoul Salam : le dossier médical de Cheikh Béthio remis en cause

« Les victimes ont droit au chapitre et par conséquent, doivent être associées au procès. Elles ont été sauvagement et atrocement tuées et ensevelies”, éclare Me Khassimou Touré, avocat des familles des victimes.

Selon Me Touré, on parle de dossier médical et ce dossier ne leur a jamais été communiqué. Dans cette affaire, il y a la veuve et l’orphelin et ils doivent tous être entendus.

Poursuivant ses propos, il renchérit : « Si les accusés non détenus ne défèrent pas à la convocation du juge, ils sont jugés par contumace par la Chambre criminelle”. Me Touré ne manque pas de remettre en cause le dossier médical de Béthio qu’il estime être fabriqué de façon confidentielle, sans aucune expertise professionnelle.