Et l’on reparle de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Rangou » pour vous filer la der des ders! En effet, dakarposte, qui suit comme de l’huile sur le feu le développement du cas de Fatoumata Barry plus connue sous le pseudo de Rangou a appris de bonnes sources qu’elle a bénéficié ce jeudi 4 Juin 2020 d’un retour de parquet. « Mais, croyez-moi ça manoeuvre ferme pour l’extirper des griffes de la justice » nous souffle une source . À quelles fins? « Je ne peux pas en dire en plus! » consent juste à renchérir notre interlocuteur

Pour rappel, elle est tombée dans la nasse de la DIC après la découverte de son site Only Fans. Un site à caractère pornographique où il fallait payer pour voir les ébats et les images nues de la sulfureuse Rangou. Après une détention provisoire de plusieurs jours au niveau de la Police de la cybercriminalité, Rangou et ses associés qui sont au nombre de 14 ont été acheminés sous bonne escorte au parquet.

Rangou et sa bande sont arrêtés le 27 mai dernier à l’hôtel Ngor Timiss, lors d’un Yendou organisé en ces temps de pandémie et d’interdiction de rassemblement.



Article publié par Sanslimites

