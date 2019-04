Justice : du nouveau dans l’affaire de l’agression de Wally Seck en 2013

L’agression de Wally Seck et Cie s’éclaire d’un jour nouveau. Leur procès qui s’est tenu mardi dernier a été renvoyé en raison de l’absence de la partie civile.

Mansour Diop dit Thiallé et ses acolytes, qui avaient attaqué le chanteur et son manager alors qu’ils revenaient d’un enregistrement, devront donc prendre leur mal en patience.

Le bonhomme, impliqué dans plusieurs braquages et cambriolages à Dakar et dans d’autres localités dont celui d’un grand commerçant à qui ils avaient soutiré 13millions de francs CFA, a été « vendu » par un de ses proches du nom de Baye Niasse. Après son audition, le mis en cause a avoué d’autres crimes entre Grand Yoff et Patte d’oie.

Thiallé a été également l’un des instigateurs de la procédure relative à l’évasion des détenus de Reubeuss en 2015, rapporte Walf Quotidien.